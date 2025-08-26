RU

Россия и Иран лишь имитируют союз, скрывая взаимную вражду, - разведка

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россия и Иран только делают вид, что они союзники. На самом деле две страны рассматривают друг друга как потенциальных врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

"Несмотря на публичное сближение, отношения между Россией и Ираном пронизаны недоверием и скрытым соперничеством", - подчеркнули в разведке. 

В частности, это проявляется во взаимном шпионаже и противоречивых геополитических интересах.

В СВР напомнили, что еще в июне во время 12-дневной войны Израиля и Ирана член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в передаче Израилю разведданных о расположении иранских систем ПВО. Он отмечал, что это демонстрирует тщетность союза с Москвой. 

"Россия осудила нападение Израиля на Иран только на словах, но фактически способствовала ему", - отметил Садр. 

Также, как добавили в разведке, после 2022 года Россия вложила крупные суммы в Иран и к 2024 году стала крупнейшим иностранным инвестором в стране. В 2023 году объем инвестиций достиг 2,7 млрд долларов, а в нефтегазовую отрасль Москва пообещала вложить еще 8 млрд долларов. 

В Бушере (иранский город) работает российская атомная электростанция и строится ее второй блок, а в провинции Хормозган возводят ТЭС "Сирик". Российская нефтяная компания "ЗН Восток" активно работает в Иране, среди ключевых проектов - железная дорога "Решт - Астара", финансируемая Россией, и газопровод через Азербайджан.

"Однако эти амбициозные планы оказались под угрозой. Историческое недоверие, подкрепленное современными конфликтами интересов, делает "союз" двух режимов иллюзорным. Москва теряет не только Иран, но и статус глобального игрока на Ближнем Востоке", - подчеркнули в СВР. 

Помогала ли РФ Ирану во время войны с Израилем

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что у него нет никакой информации о том, что Россия могла помогать Ирану во время войны с Израилем.

Он добавил, что заявления Кремля демонстрировали двойные стандарты.

