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Помогал ли Путин Ирану против Израиля? Посол оценил роль РФ

Понедельник 07 июля 2025 11:09
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Помогал ли Путин Ирану против Израиля? Посол оценил роль РФ Фото: Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что ему не известно о какой-то реальной помощи, которую Москва могла предоставить Тегерану во время 12-дневной войны Израиля и Ирана. Но в заявлениях Кремля прослеживаются двойные стандарты.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Из-за роста цен на нефть, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, многие поспешили назвать Россию среди тех, кто получил выгоду. Мол, чем дороже нефть - тем больше доходов у Кремля, в том числе и для ведения войны против Украины. У Бродского спросили, известно ли ему какое-то участие России на стороне Ирана во время последнего обострения.

В ответ посол Израиля отметил, что конфликт длился всего 12 дней, поэтому рост цен на нефть был кратковременным - впоследствии они вернулись к довоенному уровню. По его словам, ни Израиль, ни Украина, ни западные страны не заинтересованы в росте стоимости нефти, поэтому не ожидали долговременного эффекта.

"Что касается России, то декларативно они осудили Израиль. Но мне неизвестно о какой-то реальной помощи, которую они оказывали Ирану во время этого эпизода войны", - сообщил дипломат.

Бродский также прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Израиль якобы "русскоязычное государство".

"В Израиле нет двух миллионов русскоязычных. В Израиле около миллиона выходцев из Советского Союза и постсоветского пространства. Большинство из них говорят на русском языке. Но если смотреть на количество граждан России, то в Израиле их, наверное, несколько десятков тысяч, а может, и меньше. Поэтому говорить о русскоязычной стране - это все-таки сильное преувеличение", - сказал он.

На вопрос, почему Израиль до сих пор не имеет четкой позиции в отношении России, Бродский отметил, что "есть четкая позиция Израиля, и она не менялась с начала войны в Украине".

"Относительно операции Израиля против Ирана, то здесь в высказываниях российского руководства очевидны двойные стандарты, когда мы слышим от них о нападении на суверенные государства", - пояснил посол.

Отдельно он осудил визит представителей ХАМАСа в Москву.

"При этом мы очень четко видим и отслеживаем контакты между Россией и лидерами ХАМАСа и Ираном. Нам это, мягко говоря, не нравится. Визит лидеров ХАМАСа в Москву после 7 октября мы считаем косвенной поддержкой террора, и мы об этом заявляли официально", - подчеркнул израильский посол.

В то же время дипломат отметил, что диалог с Россией продолжается, хотя и сложный и иногда удается находить общие интересы.

И в завершение, говоря о перспективах Ирана, Бродский отметил.

"Мы хотели бы видеть Иран без Хаменеи. Мы хотим другой страны, демократической, которая признает Израиль. Но пока предпосылок для смены режима нет", - подытожил он.

Война между Израилем и Ираном

Напряжение между Ираном и Израилем резко обострилось после ряда ударов, которые начались в ночь на 13 июня. Тогда израильские ВВС начали масштабную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана.

В ответ Тегеран нанес серию ударов по израильским городам - в частности Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфе.

С тех пор обе страны ежедневно обменивались ударами. Однако главным оставался вопрос, присоединяться ли к этим атакам США.

Вскоре, в ночь на 22 июня, авиация США нанесла удары по трем ядерным объектам, которые расположены в Фордо, Натанзе и Исфахане.

24 июня Израиль официально согласился на предложение Соединенных Штатов Америки (США) о прекращении огня с Ираном.

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