Россия своими провокациями пытается отвлечь ЕС от Украины, - премьер Эстонии

Россия при помощи провокаций с нарушением воздушного пространства стран НАТО хочет отвлечь внимание Европы от помощи Украине.
Об этом заявил премьер Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
"Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы мы говорили о себе, а не об Украине, не о помощи Украине, не о том, как вытеснить Россию из Украины", - отметил Михал.
Михал выразил надежду, что неформальній саммит ЕС в Копенгагене станет сильным сигналом "единства и решимости поддерживать Украину и не позволять отвлекать себя от главной темы - проблемы с Россией".
Он призвал коллег по Евросоюзу поддержать новое предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Украине на 140 млрд евро.
"Россияне - агрессоры, они убивают невинных людей, мирных жителей. Они наносят ущерб, и именно они должны платить", - подчеркнул премьер.
Михал отметил, что агрессия Путина оказалась "просчетом", так как подтолкнула Европу к серьезному усилению обороны перед лицом надвигающейся угрозы.
"Европа сейчас гораздо сильнее, чем шесть месяцев или год назад. Европа была мирным проектом без оружия. Теперь Европа будет мирным проектом, но с оружием", - отметил он.
Напомним, в сентябре российские ударные беспилотники нарушали воздушное пространство нескольких стран НАТО. Речь как минимум о Польше и Румынии.
Также сразу три российских истребителя МиГ-31 вторгались в воздушное пространство Эстонии. Они пролетали неподалеку от Таллина.