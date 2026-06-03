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Россия создала новые реактивные дроны, которые разгоняются до 500 км/ч, - Флеш

22:05 03.06.2026 Ср
2 мин
Сколько вражеских "Шахедов" сейчас сбивают дроны-перехватчики?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский беспилотник (Getty Images)

Российские войска планируют бить по Украине новыми реактивными беспилотниками "Герань-4", которые способны развивать скорость до 500 км/ч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов в эфире телемарафона.

Сейчас оккупанты уже используют реактивные беспилотники "Герань-3", которые способны лететь со скоростью до 300 км/ч. Украинские военные успешно противодействуют этим целям.

Однако в будущем враг будет пытаться применять более быструю версию дронов - "Герань-4". Их скорость может достигать 400-500 км/ч. Оккупанты надеются, что перехватывать такие цели будет значительно труднее.

Советник министра подчеркнул, что Украина понимает намерения россиян. По словам Бескрестнова, Силы обороны принимают соответствующие контрмеры и изготавливают специальные перехватчики.

Эффективность дронов-перехватчиков Украины

Флеш рассказал, что сейчас украинские дроны-перехватчики уничтожают около 50% российских "Шахедов". В то же время еще зимой этот показатель находился на уровне 10%.

Он отметил, что в будущем количество сбитий вражеских беспилотников будет продолжать расти. Советник министра заявил, что когда эффективность перехвата достигнет 70-80%, целесообразность использования стандартных бензиновых "Шахедов" станет для российских войск сомнительной.

Напомним, Bloomberg писало, в апреле выпуск дронов в России вырос на 117% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этом году Москва планирует изготовить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для беспилотников.

Кроме того, РФ существенно увеличила производство "Шахедов", однако значительная часть этого так называемого "собственного производства" базируется на комплектующих из Китая.

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