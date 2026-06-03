Россия создала новые реактивные дроны, которые разгоняются до 500 км/ч, - Флеш

Сейчас оккупанты уже используют реактивные беспилотники "Герань-3", которые способны лететь со скоростью до 300 км/ч. Украинские военные успешно противодействуют этим целям.

Однако в будущем враг будет пытаться применять более быструю версию дронов - "Герань-4". Их скорость может достигать 400-500 км/ч. Оккупанты надеются, что перехватывать такие цели будет значительно труднее.

Советник министра подчеркнул, что Украина понимает намерения россиян. По словам Бескрестнова, Силы обороны принимают соответствующие контрмеры и изготавливают специальные перехватчики.

Эффективность дронов-перехватчиков Украины

Флеш рассказал, что сейчас украинские дроны-перехватчики уничтожают около 50% российских "Шахедов". В то же время еще зимой этот показатель находился на уровне 10%.

Он отметил, что в будущем количество сбитий вражеских беспилотников будет продолжать расти. Советник министра заявил, что когда эффективность перехвата достигнет 70-80%, целесообразность использования стандартных бензиновых "Шахедов" станет для российских войск сомнительной.