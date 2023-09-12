Россия создала дешевый аналог дрона "Ланцет". Чем он опасен

Как заявляют разработчики, "Скальпель" будет иметь отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм. Это позволит оснастить его разными боевыми частями общим весом до 5 килограммов.

Дрон имеет максимальный взлетный вес до 10,5 кг, крейсерскую скорость до 120 км и дальность полета до 40 км. А запускаться будет из катапульты. Его аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подобна дрону "Ланцет".

По сравнению с "Ланцетом", "Скальпель" имеет более на 2 кг полезную нагрузку и большую на 10 км/ч крейсерскую скорость. Что касается времени баражирования "Скальпель", то его не разглашают.

Следует заметить, что стоимость производства "Ланцет" не разглашается, однако разработчики "Скальпеля" заявляют, что он будет производиться по "доступной цене".

Также известно, что некоторые компоненты дрона имеют иностранное происхождение. При этом под некоторыми подразумевается почти все, в частности на "Ланцете" используется дешевый чешский электромотор для авиамоделизма.

Это увеличивает возможность того, что все главные системы дрона могут иметь иностранное происхождение.

"Ланцет"

ZALA Lancet – это российский боражирующий боеприпас. Его скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета – до 40 км. Максимальный вес дрона – 12 кг.

Российские оккупанты используют такие беспилотники преимущественно для повреждения или уничтожения больших целей типа артиллерийских систем и средств ПВО.

Использование дронов Россией

В войне против Украины Россия активно применяет дроны. Это могут быть как отечественные изобретения, так и иранские дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, Россия применяет дрон-камикадзе собственного производства "Герань-2". О ее главных отличиях от иранских Shahed можно почитать в материале.

Кроме того, в Татарстане хотят делать иранские "Шахеды". Там идет подготовка к запуску производства.

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