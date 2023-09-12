Росія створила дешевий аналог дрону "Ланцет". Чим він небезпечний

Як заявляють розробники, "Скальпель" матиме відсік корисного навантаження діаметром 125 мм та довжиною 650 мм. Це дозволить оснастити його різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кілограмів.

Дрон має максимальну злітну вагу до 10,5 кг, має крейсерську швидкість до 120 км та дальність польоту до 40 км. А запускатись буде з катапульти. Його аеродинамічна форма з подвійними Х-подібними крилами подібна до дрона "Ланцет".

Порівняно з "Ланцет", "Скальпель" має більше на 2 кг корисне навантаження та більшу на 10 км/год крейсерську швидкість. Що стосується часу баражування "Скальпель", то його не розголошують.

Варто зауважити, що вартість виробництва "Ланцет" не розголошують, однак розробники "Скальпеля" заявляють, що він буде виготовлятись за "доступною ціною".

Також відомо, що деякі компоненти дрона мають іноземне походження. При цьому під деякими мається на увазі майже все, зокрема на "Ланцеті" використовується дешевий чеський електромотор для авіамоделізму.

Це збільшує вірогідність того, що всі основні системи дрона можуть мати іноземне походження.

"Ланцет"

ZALA Lancet - це російський баражуючий боєприпас. Його швидкість руху в повітрі складає до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна вага дрона - 12 кг.

Російські окупанти використовують такі безпілотники переважно для пошкодження чи знищення великих цілей типу артилерійських систем та засобів ППО.

Використання дронів Росією

У війні проти України Росія активно застосовує дрони. Це можуть бути як вітчизняні винаходи, так і іранські дрони-камікадзе "Шахед".

Зокрема, що Росія застосовує дрон-камікадзе власного виробництва "Герань-2". Про її головні відмінностей від іранських Shahed можна почитати у матеріалі.

Окрім того, в Татарстані хочуть робити іранські "Шахеди". Там триває підготовка до запуску виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.