"Россия стоит за большинством этих полетов": Мерц сделал заявление о дронах в Мюнхене

Воздушное пространство Германии нарушили неизвестные дроны

Напомним, вечером 3 октября вблизи аэропорта в Мюнхене заметили неизвестные беспилотники. Как оказалось, это были военные разведывательные дроны.

В связи с инцидентом аэропорт Мюнхена приостановил свою работу, в результате чего отменили 17 рейсов, а остальные 15 рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Неизвестные беспилотники в аэропорту Мюнхена появились снова менее чем спустя сутки.

Еще ранее неизвестные дроны также фиксировали в немецком регионе Шлезвиг-Гольштайн. Беспилотники пролетали над важными объектами критической инфраструктуры.

В конце сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны.

Дроны в ЕС

Как известно, с начала осени воздушное пространство стран ЕС неоднократно нарушали неизвестные дроны.

Все началось с того, как 10 сентября дроны РФ массово залетели в Польшу, на что отреагировала армия и правительство, а в Европе начали готовиться к обороне.

Затем беспилотники заметили в Эстонии, Дании, Литве и других странах Европы.

Власти некоторых стран, воздушное пространство которых нарушали беспилотники, открыто признают возможную причастность РФ к этому. Некоторые страны пока молчат и ссылаются на расследование.