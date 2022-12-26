Россия попытается сделать "темную" Украине в конце года: Терехов дал советы харьковчанам

Россия может попытаться сделать для украинцев темными последние дни 2022 года. Поэтому харьковчанам необходимо придерживаться нескольких советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
Он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги на этой неделе, а также узнать, где находятся ближайший "пункт несокрушимости".
"Сделать это можно в Telegram-боте "Харьков - твой дом" - @tviyDimKharkivBot. Нажав в меню "Объекты, которые будут работать без электроснабжения", вы получите ссылку на интерактивную карту города, а также доступ к файлам, которые можно загрузить на ваш гаджет. Там полный список всех заведений, работающих без электричества - от пунктов горячего питания и ветклиник до источников водоснабжения и магазинов", - подчеркнул городской глава.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал жителей нашей страны, что Россия может попытаться сделать последние дни 2022 года темными и сложными.
Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне планируют нанести новые массированные удары по Украине.
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