Россия попытается отвлечь ВСУ для "решающего" наступления в Луганской области, - ISW
Российские войска могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ для начала решающей наступательной операции в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, за последние несколько дней российские войска возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта — в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.
"Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем согласованным усилиям по возобновлению наступательных операций для продвижения вперед на этих двух направлениях", - пишут эксперты.
Эти ограниченные атаки, в частности, продолжаются, поскольку темпы российских операций вокруг Бахмута, возглавляемых ЧВК "Вагнера" снижаются, что может говорить о кульминации боев за этот город.
"ЧВК "Вагнера" не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, возможно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута", - говорится в отчете.
Российские источники могут продвигать нарративы о российских наступательных операциях в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы скрыть провалы в Бахмуте.
Как воздействие информационного пространства, так и сами атаки могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия успехов в Бахмуте и привлечь украинские силы в рассматриваемые районы.
Распределение российских войск вдоль линии фронта в Луганской области может свидетельствовать о подготовке к наступлению на этом участке, подкрепленному ограниченными атаками в других местах, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы.
Наиболее вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная
Аналитики отмечают, что российские силы могут надеяться отбить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской или северную часть Донецкой области.
Однако крайне маловероятно, что российские силы смогут существенно продвинуться на этом направлении, даже если они начнут успешную наступательную операцию на этом участке, отмечают эксперты.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Российские силы могут проводить ограниченные разрушительные атаки на большей части линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские фронты и начать решающую наступательную операцию в Луганской области.
- Российские военные, похоже, переключают свое внимание на обычные силы, дислоцированные в Луганской области, и отходят от нетрадиционной структуры сил "Вагнера".
- Кремль и российские блогеры пытались преуменьшить значение западных поставок танков Украине, указывая на то, что они, вероятно, считают эти системы угрозой перспективам России.
- Российские силы утверждали, что украинские войска вели контрнаступательные операции в районе Сватово, в то время как российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе Кременной.
- Украинские силы, вероятно, продвинулись вокруг Кременной.
- Украинские официальные лица признали, что ВСУ ушли из Соледара.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и линии Авдеевка-Донецк. Сообщается, что российские силы продолжали локальные наступательные операции в районе Угледара.
- Российские силы продолжали наносить небольшие наземные удары через линию фронта в Запорожской области, вероятно, пытаясь остановить украинские силы в Запорожской области.
- Российские блогеры расходятся во мнениях относительно правдивости продолжающейся раздутой информационной операции оккупационного чиновника Запорожской области Владимира Рогова.
- Кремль пытается преуменьшить значение новых ограничений на пересечение российской границы, вероятно, для того, чтобы сдержать панику в российском обществе по поводу вероятной второй волны мобилизации.
- Президент России Владимир Путин, возможно, пытается незаметно провести еще одну волну мобилизации, опасаясь подорвать свою поддержку среди россиян.
Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово – Кременная. Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.
Украинские военные продолжают держать оборону в поселке Белогоровка (Луганская область), но как населенного пункта его уже не существует.
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