Россия сократила персонал своего посольства в Норвегии до двух человек

Напомним, недавно правительство Норвегии приняло решение выделить до 967 миллионов крон (примерно 87,5 млн долларов) на четыре новых проекта. Они направлены на увеличение производственных мощностей.

Также правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.

В что же время Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище украинским беженцам. Это касается украинцев, прибывающих из западной части Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.