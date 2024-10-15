Росія скоротила персонал свого посольства у Норвегії до двох осіб

Посольство Росії у Норвегії у понеділок повідомило про скорочення чисельності свого консульського персоналу до двох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Відповідно до вимог норвезької сторони про скорочення до 17 жовтня 2024 року дипломатичний контингент посольства в його консульському відділі буде скорочено лише до двох дипломатів", - йдеться у заяві посольства.
Відповідно буде скорочено обсяг консульських послуг.
Нагадаємо, нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення виділити до 967 мільйонів крон (приблизно 87,5 млн доларів) на чотири нові проекти . Вони спрямовані збільшення виробничих потужностей.
Також уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією . Він має допомогти, якщо з боку РФ буде потік біженців.
В той же час Норвегія перестане автоматично надавати притулок українським біженцям . Це стосується українців, які прибувають із західної частини України.
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