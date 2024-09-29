Норвегия хочет построить забор на границе с РФ

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.

Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, передает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Сообщается, что министр вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждение на восточной границе.

В интервью NRK (на которое ссылается Yle) она заявила, что строительство заборов может быть одним из способов улучшить ситуацию с безопасностью.

Однако пока неясно, будет ли забор построен вдоль всей границы или только на отдельном ее участке. Как пишет СМИ, протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 километров.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель отметила, что строительство заграждений является дорогостоящим процессом, поэтому необходимо оценить разумность подобных вложений. По ее мнению, инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территории, а также в увеличение числа пограничников в Стурскуге.

В то же время министр подчеркнула, что Финляндия считает строительство забора разумной мерой, но по ее словам, стоить помнить, что пограничные территории Финляндии и Норвегии отличаются по ландшафту и граница между Финляндией и Россией намного длиннее.

Издание напоминает, что забор должен помочь в случае потока беженцев. Так происходило в 2015 году, когда через Стурскуг, единственный погранпункт между Норвегией и РФ, пешком и на велосипедах прибыли 5000 людей из России, которые просили убежище.

Также NRK сообщает о мигрантах из третьих стран, которые в прошлом году попасть в Финляндию. Как результат, финские власти сочли это инструментализированной миграцией и в итоге построили на границе забор длиной 200 км.