Норвегия хочет построить забор на границе с РФ
Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.
Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, передает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Сообщается, что министр вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждение на восточной границе.
В интервью NRK (на которое ссылается Yle) она заявила, что строительство заборов может быть одним из способов улучшить ситуацию с безопасностью.
Однако пока неясно, будет ли забор построен вдоль всей границы или только на отдельном ее участке. Как пишет СМИ, протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 километров.
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель отметила, что строительство заграждений является дорогостоящим процессом, поэтому необходимо оценить разумность подобных вложений. По ее мнению, инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территории, а также в увеличение числа пограничников в Стурскуге.
В то же время министр подчеркнула, что Финляндия считает строительство забора разумной мерой, но по ее словам, стоить помнить, что пограничные территории Финляндии и Норвегии отличаются по ландшафту и граница между Финляндией и Россией намного длиннее.
Издание напоминает, что забор должен помочь в случае потока беженцев. Так происходило в 2015 году, когда через Стурскуг, единственный погранпункт между Норвегией и РФ, пешком и на велосипедах прибыли 5000 людей из России, которые просили убежище.
Также NRK сообщает о мигрантах из третьих стран, которые в прошлом году попасть в Финляндию. Как результат, финские власти сочли это инструментализированной миграцией и в итоге построили на границе забор длиной 200 км.
Отметим, что Европа ограждается не только от России. Так, в мае 2024 года стало известно, что Польша построила на границе с Беларусью забор и заявила о строительстве современных фортификаций.
Также мы писали, что вчера в Даугавпилсе встретились министры обороны Эстонии, Латвии и Польши, обсудив возможное финансирование Балтийской линии обороны из бюджета Европейского союза.
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