ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия прекратит автоматически предоставлять убежище ряду украинских беженцев, - RTE

Пятница 27 сентября 2024 16:18
UA EN RU
Норвегия прекратит автоматически предоставлять убежище ряду украинских беженцев, - RTE Фото: Норвегия изменит правила предоставления убежища беженцам из Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище украинским беженцам. Это касается украинцев, прибывающих из западной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Как пишет издание, заявители из Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Это связано с тем, что данные регионы считаются безопасными.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Норвегия при населении 5,6 млн. человек приняла 85 тыс. украинцев. При этом глава минюста страны Энгер Мель заявила, что Норвегия "не может принять непропорционально большую долю перемещенных лиц по сравнению с аналогичными странами" из-за того, что беженцы создают нагрузку на жилищное хозяйство, здравоохранение и школы в некоторых городах.

По ее словам, "возрастающую долю" среди украинских беженцев составляют "мужчины, многие из которых находятся в призывном возрасте", тогда как Украине не хватает солдат.

Помощь Украине от Норвегии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.

Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное оборудование.

В июне Норвегия также выделила 1,1 млрд крон на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов.

В сентябре сумма помощи увеличилась: 570 млн. крон было направлено на закупку беспилотников и средств ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине