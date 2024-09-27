Норвегия прекратит автоматически предоставлять убежище ряду украинских беженцев, - RTE

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Как пишет издание, заявители из Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Это связано с тем, что данные регионы считаются безопасными.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Норвегия при населении 5,6 млн. человек приняла 85 тыс. украинцев. При этом глава минюста страны Энгер Мель заявила, что Норвегия "не может принять непропорционально большую долю перемещенных лиц по сравнению с аналогичными странами" из-за того, что беженцы создают нагрузку на жилищное хозяйство, здравоохранение и школы в некоторых городах.

По ее словам, "возрастающую долю" среди украинских беженцев составляют "мужчины, многие из которых находятся в призывном возрасте", тогда как Украине не хватает солдат.

Помощь Украине от Норвегии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.

Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное оборудование.

В июне Норвегия также выделила 1,1 млрд крон на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов.