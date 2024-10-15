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Россия сократила персонал своего посольства в Норвегии до двух человек

Вторник 15 октября 2024 00:20
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Россия сократила персонал своего посольства в Норвегии до двух человек Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Посольство России в Норвегии в понедельник сообщило о сокращении численности своего консульского персонала до двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В соответствии с требованием норвежской стороны о сокращениях к 17 октября 2024 года дипломатический контингент посольства в его консульском отделе будет сокращен всего до двух дипломатов", — говорится в заявлении посольства.

Соответственно будет сокращен объем консульских услуг.

Напомним, недавно правительство Норвегии приняло решение выделить до 967 миллионов крон (примерно 87,5 млн долларов) на четыре новых проекта. Они направлены на увеличение производственных мощностей.

Также правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.

В что же время Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище украинским беженцам. Это касается украинцев, прибывающих из западной части Украины.

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Норвегия Российская Федерация
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