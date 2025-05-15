Россияне ударили дроном по Краматорску: есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

По предварительной информации, с использованием дрона в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.

"К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Устанавливаем последствия повреждений", - сказано в сообщении.

Обстрелы Краматорска

Российские войска регулярно обстреливают Краматорск, используя различные виды вооружения.

Так, вечером 22 марта оккупанты сбросили две авиабомбы на частный сектор города, в результате чего ранения получил местный житель. По информации ГСЧС, тогда были повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в одном из домов и на открытой территории.

Ранее, 20 марта, Краматорск подвергся двойному обстрелу - около 10:20 и 10:40. Ударам подверглись промышленная зона и жилой район, пострадали три человека.

Еще одно нападение произошло 6 марта, когда россияне выпустили по городу три управляемые авиабомбы. В результате атаки ранены два человека, повреждены жилая застройка и объекты промышленной инфраструктуры. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.