Россияне ударили дроном по Краматорску: есть разрушения
Российская армия вечером четверга, 15 мая, нанесла дроновой удар по городу Краматорск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.
По предварительной информации, с использованием дрона в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.
"К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Устанавливаем последствия повреждений", - сказано в сообщении.
Обстрелы Краматорска
Российские войска регулярно обстреливают Краматорск, используя различные виды вооружения.
Так, вечером 22 марта оккупанты сбросили две авиабомбы на частный сектор города, в результате чего ранения получил местный житель. По информации ГСЧС, тогда были повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в одном из домов и на открытой территории.
Ранее, 20 марта, Краматорск подвергся двойному обстрелу - около 10:20 и 10:40. Ударам подверглись промышленная зона и жилой район, пострадали три человека.
Еще одно нападение произошло 6 марта, когда россияне выпустили по городу три управляемые авиабомбы. В результате атаки ранены два человека, повреждены жилая застройка и объекты промышленной инфраструктуры. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Почти сразу стало известно о раненых. Сначала сообщалось о трех раненых, в том числе 6-летняя девочка.
Позже количество раненых начало расти. До этого сообщалось о 8 раненых.
Также мы писали, что 8 апреля, была третья годовщина авиаудара РФ по вокзалу в Краматорске, где находились более 4 тысяч человек. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 - получил ранения.
Подробнее о деталях этой трагедии, а также истории очевидцев - читайте в материале РБК-Украина.
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