Россия за семь месяцев выполнила годовой план по производству "Цирконов" и "Ониксов", - ГУР

Россия выполнила годовой план по производству ракет "Циркон" и "Оникс" еще летом - хотя поначалу эти ракеты создавались совсем для других целей.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР".
По состоянию на 3 августа противник уже выполнил годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс", который был определен в государственном оборонном заказе.
За семь месяцев этого года Россия изготовила:
Первоначально оба типа ракет создавались как противокорабельные. После модернизации россияне стали применять их и по наземным целям.
Ранее внештатный советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что Россия накопила запас в несколько сотен баллистических ракет и способна регулярно пополнять этот арсенал собственным производством.
По его словам, ежемесячно россияне выпускают около 60-70 ракет "Искандер", а также продолжают производство ракет до С-400 и "Цирконы" - суммарно до 100-150 новых ракет в месяц.
Между тем, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в июле украинская противовоздушная оборона перехватила более 5300 дронов и ракет во время отражения массированных атак.
По данным военных, именно баллистические ракеты остаются ключевым вызовом украинской ПВО.