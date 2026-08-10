Сколько ракет изготовила Россия

По состоянию на 3 августа противник уже выполнил годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс", который был определен в государственном оборонном заказе.

За семь месяцев этого года Россия изготовила:

33 ракеты "Циркон";

60 ракет "Оникс".

Первоначально оба типа ракет создавались как противокорабельные. После модернизации россияне стали применять их и по наземным целям.

Ранее внештатный советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что Россия накопила запас в несколько сотен баллистических ракет и способна регулярно пополнять этот арсенал собственным производством.