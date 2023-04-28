Иранские дроны, атакующие Украину, созданы на украденных западных технологиях, - CNN

Новое исследование показало, в какой степени Иран построил мощную оружейную промышленность на основе западных технологий и как эта технология используется Россией против украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN .

Conflict Armament Research (CAR), британская организация, занимающаяся исследованием компонентов оружия, установила, что беспилотники Shahed-136, проданные России Ираном, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии, незаконно полученной Ираном почти 20 лет назад.

Вывод, сделанный в результате детального изучения компонентов, обнаруженных в Украине и переданный CNN, подчеркивает способность Ирана имитировать и утонченно использовать военные технологии, полученные им незаконным путем.

Западные официальные лица также обеспокоены тем, что Россия может поделиться с иранцами оружием и техникой западного производства, полученным на поле боя в Украине. Пока нет твердых доказательств того, что это произошло.

Основной серийный номер двигателя МД-550 производства Mado, задокументированный группой CAR в Киеве 2 ноября 2022 года

Однако отношения между Тегераном и Москвой стали намного теснее. России нужны иранские беспилотники и баллистические ракеты; Иран хочет российских инвестиций и торговли. По словам иранских официальных лиц, за последний год Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране.

А для россиян иранские беспилотники являются выгодной заменой гораздо более дорогим ракетам, запасы которых, по словам западных официальных лиц, истощаются. Эксперты считают, что, например, "Шахед-186" стоит около 20 тысяч долларов, что составляет ничтожную долю стоимости крылатой ракеты "Калибр".

В октябре прошлого года глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия заказала около 1700 иранских беспилотников различных типов. Украина доказала свою способность сбивать Шахед-136, но это истощает ее систему противовоздушной обороны. Несмотря на относительно небольшой заряд взрывчатого вещества, до 40 кг, точный удар Shahed-136 все же может нанести значительный ущерб.

Работает по немецкой технологии

В период с ноября прошлого года по март 2023 года CAR смог изучить компоненты 20 беспилотников и боеприпасов иранского производства в Украине, примерно половина из них - "Шахед-136".

Ему удалось подтвердить, что двигатель Shahed-136 был перепроектирован иранской компанией Oje Parvaz Mado Nafar, известной как Mado, базирующейся в городе Шокухие в провинции Кум. Компания попала под санкции Великобритании, США и Европейского Союза в декабре прошлого года.

Кабели в двигателе Mado с этикетками, которые, вероятно, относятся к обозначению модели MD-550, задокументированные группой CAR в Киеве 20 января 2023 года

Исследователи CAR обнаружили маркировку Mado на колпачках свечей зажигания в двигателях дрона, а также последовательности серийных номеров, используемые Mado.

По данным правительств западных стран и ООН, Mado играет решающую роль в обширной индустрии беспилотных летательных аппаратов Ирана. Та же схема серийных номеров была также отмечена следователями ООН, изучающими атаки беспилотников на Саудовскую Аравию, предположительно совершенные союзниками Ирана хуситами в Йемене, а также ракетные атаки в прошлом году на Абу-Даби, один из Объединенных Арабских Эмиратов.

Таймур Хан, аналитик по странам Персидского залива в CAR, сказал CNN, что системы БПЛА Ирана постоянно совершенствуются и модернизируются и "доказали, что они становятся все более точными с точки зрения их систем наведения и наведения, а также возможностей противодействия помехам".

Долгий путь

Конструкция двигателя Mado говорит об интенсивных усилиях Ирана, предпринимавшихся около 20 лет назад, чтобы приобрести западные технологии для своих беспилотников и ракет перед лицом широкомасштабных международных санкций.

В 2006 году Иран незаконно приобрел двигатели для беспилотников немецкой компании Limbach Flugmotoren. Три года спустя иранский инженер по имени Юсеф Абуталеби объявил, что его компания построила двигатель для БПЛА. Эта компания станет Mado.

Основной серийный номер двигателя МД-550 производства Mado, задокументированный группой CAR в Киеве 2 ноября 2022 года

По данным CAR, компания, похоже, пыталась скрыть свою роль в производстве "Шахедов". Его сотрудники обнаружили, что оригинальные серийные номера компонентов беспилотников, найденных в Украине, были стерты, очевидно, в попытке скрыть их происхождение.

"Эти модификации помешали следователям выявить сети приобретения, облегчающие международные поставки ключевых компонентов в Иран", - говорится в сообщении CAR.

Среди других западных компонентов, приобретенных и скопированных Ираном, есть детали ракет чешского производства. В отчете экспертов ООН от 2020 года говорится, что двигатель иранских ракет "Кудс-1", использовавшихся при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии в прошлом году, "был "нелицензионной копией реактивного двигателя TJ-100 производства PBS Velká Bíteš" в Чешской Республике.

Другие части двигателей Mado также имели серийные номера 100-й серии. Задокументировано группой CAR в Киеве 20 января 2023 года

Эксперты говорят, что чешский двигатель, похоже, также был установлен на иранской ракете Heidar-2.

Компания заявила, что никогда не поставляла двигатель в Иран или Йемен, но Иран стал экспертом в уклонении от контроля над секретными технологиями, в некоторых случаях используя подставные компании. Комиссия ООН установила, что детали, экспортированные чешским производителем в компанию в Гонконге в 2010 году, оказались в иранских ракетах, использовавшихся в 2019 году.

Таймур Хан из CAR говорит, что Иран "приобрел западные компоненты и технологии для своей программы БПЛА, воспользовавшись отсутствием прозрачности цепочки поставок", что делает идентификацию компонентов критически важным методом для улучшения экспортного контроля и механизмов санкций.

Углубление партнерства

Продажа беспилотников углубила отношения Ирана с Россией, которые и без того укреплялись, поскольку две страны все чаще оказывались заблокированными от международной торговли и финансовой системы.

"Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы работаем вместе во многих аспектах, особенно в экономических отношениях", - заявил в прошлом месяце Financial Times министр финансов Эхсан Хандоузи.

Расположение колпачков свечей зажигания на двигателе Mado MD-550

Доходы от продажи сотен беспилотников Shahed-136 в Россию, скорее всего, будут реинвестированы в дальнейшее развитие отрасли.

Хан считает, что "учитывая тот факт, что Россия захватывает на поле боя современное западное оружие, такое как противотанковые ракеты "Джавелин", и что военное сотрудничество между двумя странами расширяется, а Иран доказал свои возможности в этом отношении, я думаю, вполне вероятно, что они будут сотрудничать в копировании систем такого типа".

Существует также вероятность того, что Россия воспользуется своим сотрудничеством с Ираном для разработки своих собственных военных беспилотников.

Но до тех пор, пока это не произойдет, российские военные, скорее всего, останутся активным покупателем еще сотен беспилотников из Ирана, государства, которое превратило уклонение от санкций для создания местной оружейной промышленности в искусство.