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Белый дом ответил Путину: власть в Украине определяется ее конституцией и народом

Пятница 28 марта 2025 07:45
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Белый дом ответил Путину: власть в Украине определяется ее конституцией и народом Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН", чтобы провести выборы в стране. В Белом доме уже появилась первая реакция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение Путина о создании временной администрации, судя по всему, было ответом на его давнюю жалобу на то, что власти Украины якобы не являются законным партнером по переговорам, так как президент Владимир Зеленский остался у власти после окончания своего мандата в 2024 году.

"В принципе, конечно, в Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - заявил Путин.

На эти слова уже ответил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Однако Reuters не уточняет имя чиновника.

"Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос о высказываниях Путина о временной администрации, заявил, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - пишет агентство.

Почему выборы нельзя провести сейчас

Важно отметить, что после полномасштабного вторжения РФ, в Украине было введено военное положение. Из-за продолжения боевых действий и наступления России, военное положение раз в три месяца продлевают, что не позволяет провести выборы в стране. Это в свою очередь означает, что нынешние руководители государства, даже несмотря на истечение срока своих полномочий, остаются легитимными властями. В то же время, после отмены военного положения или его не продления, возможность выборов откроется. Это позволит гражданам вновь избрать власть в стране - президента на 5 лет и парламент на 4 года. Плановые местные выборы, при условии отсутствия войны, согласно законодательству должны быть этой осенью.

Что еще сказал Путин

Российский диктатор заявил, что Москва готова работать с Европой для урегулирования войны в Украине. Также он упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ тоже готова к работе над тем же вопросом.

Кроме того, Путин сказал, что России непонятно с кем подписывать что-то с украинской стороной, так как "завтра придут другие руководители".

В ответ на заявления диктатора отреагировал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он написал, что Путину следует принять таблетки.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, может быть, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность - если только такие таблетки все еще на него действуют", - говорилось в его посте в соцсети Х.

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