ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия до середины 2025 года исчерпает запасы старых танков и боевых машин, - аналитики

Москва, Пятница 12 апреля 2024 13:32
UA EN RU
Россия до середины 2025 года исчерпает запасы старых танков и боевых машин, - аналитики Фото: Россия до середины 2025 года исчерпает запасы старой техники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия для ведения войны против Украины использует старую технику. Но до середины 2025 года на российских складах может не остаться старых танков и боевых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечается, Кремль восполняет потери российской армии в Украине, расконсервируя старые запасы техники. Речь идет о боевых машинах 1970-х годов, а в некоторых случаях даже 60-х или 50-х годов.

Издание добавляет, что эта техника - ограниченный ресурс, ее невозможно заменить новым производством.

Эстонский военный и аналитик Артур Рехи считает, что до середины 2025 года на российских складах не останется старых танков и боевых машин. По мнению аналитика, время России истекает.

При этом издание отмечает, что российская армия все еще опирается на массовость войск, несмотря на то, что несет потери.

Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что армия РФ сейчас фактически больше на 15%, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, за прошлый год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 до 470 тысяч.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 450 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 840 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский