RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия расширяет сотрудничество с Индией, хочет совместно производить дроны, - ISW

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кремль все больше полагается на Индию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, а также хочет, чтобы Дели поддержал производство дронов, которые Россия хочет использовать для войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов 5 декабря заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников, в частности "Ланцет", в Индии.

Накануне российский диктатор Владимир Путин в интервью India Today сказал, что Россия не только продает Индии оружие, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Диктатор утверждает, что Индия использует российские истребители Су-57, а также производит на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.

Аналитики отмечают, что такие заявления Путина и главы "Ростеха" свидетельствуют о том, что Москва может рассматривать расширение сотрудничества с Индией до совместного производства беспилотников.

РФ, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины - возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта.

Также известно, что делегация Смоленского центра пилотирования FPV-дронов прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнерства.

5 декабря вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может принять "неограниченное количество" трудовых мигрантов из Индии согласно новому двустороннему соглашению о "мобильности рабочей силы", которое подписали в этот день в Нью-Дели.

По словам Мантурова, российской промышленности не хватает 800 тысяч работников, а торговле, строительству и сфере услуг - 1,5 миллиона человек.

Вице-премьер заявил, что России понадобится больше года, чтобы создать условия, необходимые для принятия, трудоустройства и оформления документов индийских мигрантов.

В то же время глава оккупационной власти Херсонской области Владимир Сальдо 6 декабря заявил об обсуждении возможного сотрудничества с индийскими партнерами на недавнем международном инвестиционном форуме в Москве.

Сальдо утверждает, что оккупационные власти готовы привлекать индийских трудовых мигрантов для "укрепления сельскохозяйственной промышленности региона" и готовы сотрудничать с индийскими партнерами для интеграции оккупированной Херсонской области в "международные торговые коридоры".

 

Сотрудничество России и Индии

Напомним, Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.

Так, из-за тесных отношений с Россией США в 2025 году повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.

Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.

Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти.

Вместо этого индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.

Кроме того, СМИ сообщали, что Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.

Также известно, что Индия на 10 лет возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Сумма сделки составит 2 миллиарда долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИндияДрони