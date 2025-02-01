ua en ru
Сб, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Изготовил тысячи "Шахедов" для РФ. Украина объявила подозрение топ-менеджеру "Алабуги"

Киев, Суббота 01 февраля 2025 16:27
UA EN RU
Изготовил тысячи "Шахедов" для РФ. Украина объявила подозрение топ-менеджеру "Алабуги" Фото: гендиректор "Алабуги" Тимур Шагивалеев (росСМИ)
Автор: Данила Крамаренко

Украинские органы объявили подозрение генеральному директору российской "Алабуги". Установлено, что он изготовил более 13 тысяч ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Сообщается, что гендиректору акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимуру Шагивалееву заочно объявлено подозрение в пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов на базе "Алабуги" он наладил массовое производство боевых БПЛА типа Shahed-136 под измененным названием "Герань" серии "Ы".

За это время было выпущено около 13 315 беспилотников, которые использовались в ходе дроновых атак на Украину.

В Офисе генпрокурора подчеркивает, что установлено не менее 13 000 фактов запуска дронов по объектам гражданской инфраструктуры, что привело к гибели 122 мирных жителей, не менее 560 человек пострадали. Уничтожены и повреждены здания, сооружения, имущество и другие объекты, защищенные гуманитарным правом.

"Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлениях против Украины", - добавили в СБУ.

Что такое "Алабуга"

"Алабуга" - это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане. Находится в 210 км от Казани и в 25 км от Набережных Челнов.

Летом 2023 года стало известно, что на одном из заводов на территории "Алабуги" началась сборка боевых дронов иранского производства типа Shahed-136. Руководство "Алабуги" планировало развивать производство беспилотников, включая адаптацию и производство комплектующих. Также сообщалось, что основную роль в производстве дронов-камикадзе играли студенты.

С тех пор на мощностях "Алабуги" налажен серийный выпуск ударных беспилотников под обозначением "Герань".

Напомним, ранее сообщалось, что противник начал применять "Шахеды" с увеличенной боевой частью до 90 кг и шрапнелью.

В российских "Шахедах" используются тысячи компонентов иностранного производства. Украина постоянно призывает мировое сообщество сделать все, чтобы перекрыть такие поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Татарстан Война России против Украины Дрони
NEWS
Попадания в Полтаве, Запорожье и Харькове: последствия массированного обстрела Украины
Попадания в Полтаве, Запорожье и Харькове: последствия массированного обстрела Украины
DAILY
Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе