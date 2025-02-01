Изготовил тысячи "Шахедов" для РФ. Украина объявила подозрение топ-менеджеру "Алабуги"

Украинские органы объявили подозрение генеральному директору российской "Алабуги". Установлено, что он изготовил более 13 тысяч ударных дронов типа "Шахед".

Сообщается, что гендиректору акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимуру Шагивалееву заочно объявлено подозрение в пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов на базе "Алабуги" он наладил массовое производство боевых БПЛА типа Shahed-136 под измененным названием "Герань" серии "Ы".

За это время было выпущено около 13 315 беспилотников, которые использовались в ходе дроновых атак на Украину.

В Офисе генпрокурора подчеркивает, что установлено не менее 13 000 фактов запуска дронов по объектам гражданской инфраструктуры, что привело к гибели 122 мирных жителей, не менее 560 человек пострадали. Уничтожены и повреждены здания, сооружения, имущество и другие объекты, защищенные гуманитарным правом.

"Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлениях против Украины", - добавили в СБУ.

Что такое "Алабуга"

"Алабуга" - это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане. Находится в 210 км от Казани и в 25 км от Набережных Челнов.

Летом 2023 года стало известно, что на одном из заводов на территории "Алабуги" началась сборка боевых дронов иранского производства типа Shahed-136. Руководство "Алабуги" планировало развивать производство беспилотников, включая адаптацию и производство комплектующих. Также сообщалось, что основную роль в производстве дронов-камикадзе играли студенты.

С тех пор на мощностях "Алабуги" налажен серийный выпуск ударных беспилотников под обозначением "Герань".