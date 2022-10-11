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Угрожает ли Украине "совместное развертывание войск" России и Беларуси: в ISW оценили риски

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 06:40
Угрожает ли Украине "совместное развертывание войск" России и Беларуси: в ISW оценили риски Фото: президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация и Беларусь заявили о совместном развертывании войск - формирований, предназначенных для защиты Союзного государства. Однако они вряд ли отважатся атаковать ими Украину с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, вероятно, что российский компонент любого формирования "региональной группировки войск" будет состоять из мобилизованных или призывников, имеющих низкий уровень подготовки и не представляющих значительной угрозы для Украины.

Также компонент может состоять из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных подразделений, понесших значительные потери в Украине и имеющих существенно сниженную боеспособность.

Перед этим СМИ сообщали о том, что Россия массово перебрасывает своих солдат в Беларусь в вагонах для скота. Ранее ISW оценивал, что Кремль надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для подготовки мобилизованных солдат, однако и это не индикатор неизбежного открытого вторжения с территории Беларуси.

В то же время Россия может попытаться использовать свои силы в Беларуси, чтобы "зафиксировать" украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации в другое место или участия в контрнаступлении.

ISW считает, что сейчас Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну, а Россия тем временем не имеет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из существующих в Беларуси подразделений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск якобы из-за "обострения на западных границах Союзного государства".

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