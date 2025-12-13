Россия разворачивает в Беларуси "Орешник" с прицелом на Европу, - разведка

"Мы видим мероприятия по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на сейчас, эти меры еще не реализованы", - сказал Иващенко.

По его словам, физически Россия может разместить пусковую установку в Беларуси. Однако без завершения сооружения других элементов она будет выполнять лишь роль макета.

Глава СВР отметил, что даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение.

"Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

По данным разведки, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием усилить шантаж Европы и европейских стран, а также обезопасить "Орешник" от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Сил обороны Украины.

"Развертывание "Орешника" на территории Беларуси - это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно уменьшит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - подчеркнул Иващенко.