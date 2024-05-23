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Россия развернула масштабное строительство фильтрационных лагерей для украинцев, - ЦНС

Четверг 23 мая 2024 05:43
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Россия развернула масштабное строительство фильтрационных лагерей для украинцев, - ЦНС Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На российском Надволжье развернуто масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, лагеря представляют собой быстромонтажные модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни посетителей.

В последнее время на временно оккупированных территориях Украины наблюдается усиление россиянами фильтрационных мер, сообщили в Центре. Особо жесткие проверки наблюдаются на юге Украины.

В целом Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своих попыток оккупации Украины, напомнили в ЦНС. В таких лагерях людей проверяют на лояльность оккупационным властям и пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.

Напомним, согласно последнему соцопросу подконтрольного Кремлю "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России поддерживают войну с Украиной. Они одобрили бы решение диктатора Владимира Путина прекратить ее при условии, что захваченные территории не вернут.

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