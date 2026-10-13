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Россия рассматривает сценарии войны с Европой до 2045 года, - разведка

16:29 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Россия рассматривает сценарии войны с Европой до 2045 года, - разведка Иллюстративное фото: Россия может начать войну с Европой (Getty Images)
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У России уже есть сценарии войны с Европой в ближайшие 19 лет. Одними из потенциальных целей агрессора могут стать Польша или страны Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Текущая цель РФ на европейском направлении

В разведке подчеркнули, что сейчас одна из главных целей России - подорвать европейскую поддержку Украины. Для этого она использует гибридную войну: диверсии, кибератаки, операции влияния, дезинформацию, "визиты" дронов и шпионаж.

По информации украинской разведки, сейчас в европейских странах находятся 400 сотрудников российских спецслужб. Там они проверяют "границы допустимого" в контексте коллективной обороны НАТО.

Планы войны с Европой

"Было бы ошибкой считать, что Россия отказалась от перспективы прямого военного противостояния с Европой. Напротив, Москва рассматривает ее как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года. Сразу шесть из них связаны с Северной Европой. Активно прорабатываются и сценарии по Польше и странам Балтии", - подчеркнули в разведке.

Там уточнили, что внешний враг - это необходимость для путинского режима, поскольку так можно оправдать собственную политику, мобилизовать общество и сохранять над ним контроль.

Один из сценариев предполагает создание регионального кризиса на восточном фланге НАТО. Одними из наиболее уязвимых стран являются государства Балтии. Россияне могут попытаться продемонстрировать, что Альянс не может оперативно защищать своих членов.

"Российская угроза для Европы давно вышла за пределы возможного прямого нападения Москвы. Россия готовится к долгосрочному противостоянию, в котором украинское и европейское направления взаимосвязаны", - обратили внимание в разведке.

Напомним, только вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что действия России против Европы уже являются не просто гибридными. Страна-агрессор проводит в Европе военные операции.

Также на днях WSJ писало, что страны НАТО разработали "теорию победы" в случае войны с Россией. Она, в частности, предусматривает удары по Петербургу и Калининграду.

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