НАТО ударит по Петербургу и Калининграду, если Россия нападет, - WSJ

НАТО представил "Теорию победы" во время вероятного нападения России. Она предполагает блокировку начальной атаки, остановку дальнейшего наступления и слом сил противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме безопасности, передает Wall Street Journal.

Гринкевич представил "Теорию победы" НАТО

Гринкевич сказал, что секретная версия этого плана была окончательно согласована три месяца назад. Она предполагает инвестирование в "доступную массу", касающуюся относительно дешевых дронов, для дополнения арсенала более сложного оружия альянса.

На это решение повлиял боевой опыт Украины, пишет издание.

Если Россия нападет, первой целью Альянса будет блокирование первоначального наступления и предотвращение любого продвижения, если оно продолжится, говорит Гринкевич

"Вражеские формирования будут лишены пополнения. Командиры противника не смогут контролировать свои силы. Вражеские силы и вспомогательные средства будут сокращены и уничтожены", - уверен топ-командующий.

Реализуя такую стратегию, командующий НАТО отметил, что Альянс не будет стремиться победить Россию или подорвать ее правительство. А старается остановить любую ее атаку.

Однако Гринкевич не привел графика усиления обороны НАТО, происходящего на фоне дефицита боеприпасов, вызванного войной в Иране.

Что известно об этой стратегии

"Теория победы" НАТО опирается на усилия генерала в отставке Криса Донахью, бывшего командующего армией США в Европе и руководителя Сухопутного командования Альянса.

Его заставили покинуть свой пост в июле, когда министр обороны Пит Хегсет снизил его статус.

Этот подход разработан для блокирования действий России. Ее географические преимущества и гигантская оборонная промышленность могут позволить атаку стран Балтии, Польши и других союзников НАТО, прежде чем Альянс сможет организовать мощный ответ.

Согласно стратегии Донахью будет создана обширная "автономная зона", чтобы беспилотники и наземные работы могли подавить российскую атаку без значительных потерь для союзников.

В то же время ракеты большой дальности поразят российские командные пункты и средства ПВО в:

эксклаве Калининграда,

вблизи Санкт-Петербурга,

в Беларуси.

Это подорвет усилия России контролировать небо и позволит V корпусу армии США и другим наземным силам НАТО контратаковать, пишет издание.

Воздушные силы НАТО будут быстро двигаться, чтобы нанести удары по российским подкреплениям, направляющимся к полю боя, и атаковать другие цели в тылу.

Атаки НАТО будут обеспечены "магистралью данных". Это система мгновенного обмена секретными данными о целях из-за облака между союзными силами. Элементы этой сети были опробованы на Ближнем Востоке во время войны США с Ираном.

Этот подход получил название "Инициатива сдерживания восточного фланга". Его цель, по словам военных чиновников США, состоит в том, чтобы заставить Путина отказаться от вероятной атаки на НАТО.