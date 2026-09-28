Украине нужно 175 млрд долларов на оборону в 2027 году: сколько уже заложили в бюджет

Украина может увеличить расходы на оборону в 2027 году до 175 млрд долларов, однако в проекте государственного бюджета пока предусмотрено 100 млрд долларов. Минфин уже увеличил запланированный ресурс на сектор обороны на 518 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Роман Ермолычев в бюджетной дискуссии, организованной Центром экономической стратегии на той неделе.

Где взять дополнительные средства

По словам Ермоличева, разница между необходимым и предусмотренным объемом финансирования составляет 70 млрд долларов. Для покрытия этой суммы Украина рассчитывает использовать международные механизмы поддержки.

Речь идет не только о прямом финансировании, но и о программах, позволяющих получать непосредственно вооружение.

"Потребность 70 млрд долларов есть. И здесь должны задействоваться различные инструменты, в частности сотрудничество с международными партнерами", - заявил первый замминистра.

Он также упомянул механизмы, которые применялись в течение последних четырех лет, включая "Рамштайн" и PURL.

Что предусмотрено проектом бюджета

Общий ресурс для сектора обороны увеличили на 518 млрд грн - с 4,4 трлн до 4,9 трлн грн.

В эту сумму уже заложены 300 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих и связанные с обороной социальные выплаты. Эти расходы планируют покрывать за счет внутренних источников.

При этом расчеты пока не предусматривают возможного увеличения численности военных, поскольку спрогнозировать такой показатель сложно.

Кроме того, Министерство финансов увеличило объем Резервного фонда. Если в 2026 году на него предусмотрено около 140 млрд грн, то в проекте бюджета на 2027 год заложено 200 млрд грн.

"Поэтому мы надеемся, что в начало года мы выйдем более-менее стабильно. Плюс мы увеличили ресурс на Резервный фонд под Министерством финансов: в этот год мы входили по общему фонду около 140 млрд грн, то на следующий год мы уже заложили по общему фонду 200 млрд грн", - подытожил Ермоличев.