Россия рискует потерять крупнейшего покупателя нефти, - Bloomberg

НПЗ Индии планируют сократить закупки сырой нефти из России. Это произошло после подписания закона о масштабных санкциях США за закупку российских энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индия заменит российскую нефть

Индия является третьим в мире по величине покупателем сырой нефти. Более половины своего импорта за последние месяцы страна получила из России, пишет издание.

Однако в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные грузы, по словам людей, причастных к переговорам.

По словам источников, Нью-Дели может ограничить импорт российской сырой нефти в ближайшее время до 20-30% общего объема импорта страны. Причина - попытка избавиться от своей позиции главного покупателя морской нефти, поставляемой Москвой.

Страна будет продолжать переговоры с США. Ведь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп теперь, после принятия "адских санкций", может вводить тарифы для стран, покупающих российскую нефть.

В этот список входит Индия, экономика которой уже пострадала от подобных пошлин в 2025 году. Позже ограничения отменили.

Главный импортер нефти РФ

Издание напоминает, что Россия является главным поставщиком сырой нефти в Индию. Около 40% импорта на сегодняшний день приходится на Москву.

Импорт из России в Индию уже снизился. Он может составлять в среднем около 1,9 миллионов баррелей в день в сентябре. Это более 35% общего объема и самый низкий показатель с апреля, сообщает Kpler.

Однако заменить российскую нефть Индии будет тяжело. Сейчас в Раджастане строится новый НПЗ, а для расширения существующих заводов требуется рекордных 5,4 миллиона баррелей в день.

Решение проблемы

Переговоры по российской сырой нефти с поставкой в ноябре обычно должны начаться в последнюю неделю сентября, пишет Bloomberg.

По словам источников, Индия будет следить за тем, будет ли Вашингтон применять новые пошлины ко всем основным покупателям российских энергоносителей, включая Китай.

Закон позволяет администрации Трампа ввести тарифы в течение 30 дней на продукты от главных покупателей нефти РФ. Причем ставки могут достигать 100% .

Индия неоднократно корректировала свои закупки российской нефти в течение более чем года. Вашингтон то усиливал, то ослаблял давление на торговлю.