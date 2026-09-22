Росія ризикує втратити найбільшого покупця нафти, - Bloomberg

НПЗ Індії планують скоротити закупівлі сирої нафти з Росії. Це сталося після підписання закону про масштабні санкції США за закупівлю російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індія замінить російську нафту

Індія є третім у світі за величиною покупцем сирої нафти. Понад половину свого імпорту протягом останніх місяців країна отримала з Росії, пише видання.

Однак за останні кілька днів провідні переробники почали серйозно шукати альтернативні вантажі, за словами людей, причетних до переговорів.

За словами джерел, Нью-Делі може обмежити імпорт російської сирої нафти найближчим часом до 20-30% від загального обсягу імпорту країни. Причина - намагання позбутися своєї позиції головного покупця морської нафти, що постачається Москвою.

Країна також продовжуватиме переговори зі США. Адже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тепер, після прийняття "пекельних санкцій", може запроваджувати тарифи для країн, які купують російську нафту.

До цього списку входить Індія, економіка якої вже постраждала від подібних мит у 2025 році. Пізніше обмеження скасували.

Головний імпортер нафти РФ

Видання нагадує, що Росія є головним постачальником сирої нафти до Індії. Близько 40% імпорту на сьогодні припадає на Москву

Імпорт з Росії до Індії вже зменшився. Він може становити в середньому близько 1,9 мільйона барелів на день у вересні. Це понад 35% від загального обсягу та найнижчий показник з квітня, повідомляє Kpler.

Проте замінити російську нафту Індії буде важко. Наразі у Раджастані будується новий НПЗ, а розширення існуючих заводів потребує рекордних 5,4 мільйона барелів на день.

Розв'язання проблеми

Переговори щодо російської сирої нафти з поставкою у листопаді зазвичай мають розпочатися в останній тиждень вересня, пише Bloomberg.

За словами джерел, Індія стежитиме за тим, чи застосовуватиме Вашингтон нові мита до всіх основних покупців російських енергоносіїв, включно з Китаєм.

Закон дозволяє адміністрації Трампа запровадити тарифи протягом 30 днів на товари від основних покупців нафти РФ. Причому ставки можуть сягати 100%.

Індія неодноразово коригувала свої закупівлі російської нафти протягом понад року. Адже Вашингтон то посилював, то послаблював тиск на торгівлю.