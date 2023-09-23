Россия рекордно повысит тарифы на газ для собственного неселения

Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для собственного населения, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", потерявший три четверти выручки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Утверждается, что оптовые тарифы на газ для российского населения с июля 2024 года будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%. Через два года газ подорожает для россиян на 20%, а с начала полномасштабного вторжения в Украину на 34%.

Издание отмечает, что цены на газ в РФ за последние годы ни разу не росли столь стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020 году – 3%, в 2019 году – 1,4%, в 2018-м – 3, 4%, в 2017 году – 3,9%, а в 2015 и 2016 гг. – по 7,5%.

Последнее резкое повышение газовых тарифов – на 15% произошло в 2013 году. Но теперь Кремль за счет населения стремится компенсировать ухудшение финансового положения "Газпрома".

В прошлом году компания продала за границу минимальный объем газа, а в 2023-м газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,3 трлн.

Ущерб "Газпрому"

В июле сообщалось, что низкие цены на газ приведут к снижению доходов "Газпрома", получаемого от продаж в Европу. Это еще больше может усугубить дефицит бюджета России.

Тогда же мы писали, что доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.

Недавно сообщалось, что запасы наличных денег на счетах российского "Газпрома" за полтора года сократились втрое. В первом полугодии 2023 года падали со скоростью 16 млрд. рублей (125,6 млн. долларов) в день.