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Доходы Москвы от продажи нефти и газа упали более чем на четверть

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Москва, Среда 05 июля 2023 15:07
Доходы Москвы от продажи нефти и газа упали более чем на четверть Фото: российский бюджет потерял четверть доходов от нефти и газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть в прошлом месяце на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Поступления в бюджет от налогов на нефть и газ в июне сократились на 26% по сравнению с прошлым годом и составили почти 529 млрд рублей (5,84 млрд долларов). Налоги на газ упали на 54% до 125,7 млрд рублей, а доходы от нефти и нефтепродуктов, на которые приходится более 76% выручки от продажи углеводородов, по подсчетам Bloomberg, сократились почти на одну десятую до 402,8 млрд рублей.

Доходы Москвы от продажи нефти и газа упали более чем на четверть

Война России против Украины ложится тяжелым бременем на российскую казну на фоне роста расходов на финансирование военной агрессии Кремля, в то время как экономика страны находится под санкциями Запада. Налоги от нефтегазовой отрасли остаются ключевым источником доходов, хотя в настоящее время они составляют менее трети поступлений в российский бюджет.

Ранее в этом году Россия изменила способ оценки цен на нефть для целей налогообложения, чтобы увеличить доходы бюджета после того, как страны "Большой семерки" ввели предел цен на свои продажи нефти, а Европейский Союз запретил большую часть импорта нефти и нефтепродуктов морским путем.

Министерство финансов ввело дисконт к мировому эталону Brent, который устанавливает минимальную цену на нефть в стране для целей бюджета. Если российская нефть торгуется выше порога, министерство использует преобладающую рыночную цену для расчета налогов. В июне основная экспортная смесь России Urals стоила в среднем 55,28 доллара за баррель, что на 8,6 доллара выше цены, рассчитанной с использованием дисконтного механизма.

Падение рубля

Российский рубль 5 июня продолжает снижаться к основным мировым валютам. При этом евро подошел уровню 99 рублей за евро, а доллар поднялся 90,8 рубля. Обе валюты достигли максимальных значений с 28-29 марта прошлого года.

Напомним, доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

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