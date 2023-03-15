Россия в Совбезе подвергает сомнению легитимность всей системы ООН, - глава МИД

"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать ставить под сомнение легитимность всей системы ООН", - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что цель Организации Объединенных Наций состоит в защите общих правил, гарантирующих, что более крупные и сильные страны не нападают на меньшие, не аннексируют их территорию и не разделяют их силой. ООН стала, так сказать, "судьями мира", ответственными за сохранение мира и сотрудничества.

"Война России против Украины вывела правду на поверхность: один из этих судей - мошенник. Вместо того чтобы защищать международный мир, Россия бросает вызов самому его существованию. Вместо того чтобы быть защитницей, она совершает агрессию. Вместо того чтобы быть панацеей, она стала болезнью", - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что агрессия РФ против Украины не является единичным случаем. Нападение на Грузию в 2008 году, угрозы Молдове, незаконная попытка аннексии украинского Крыма в 2014 году, вмешательство во внутреннюю политику США, использование энергии и информации как оружия, насадка собственному населению идеологии милитаризма и империализма, систематическое использование допинга в международном спорте, стран Африки наемниками Вагнера – Россия давно поставила себя вне каких-либо правил.

"Сегодня Россия не является ни судьей, ни решением для мировых проблем. Российская война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина. Ее следствием должно стать фундаментальное переосмысление глобальной системы безопасности и реформа международных институций, призванных поддерживать и восстанавливать мир", - подчеркнул Кулеба.