Россия не просит. Лукашенко заявил, что не собирается убивать украинцев

Глава белорусского режима Александр Лукашенко в очередной раз признал свое участие в войне в Украине, но заявил, что якобы белорусы "никого там не убивали" и убивать не собираются.

"Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было", - отметил он.

По словам Лукашенко, "в подавляющем большинстве", якобы участие Беларуси в войне ограничивается тем, что они предоставляют убежище беженцам из Украины.

"Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам прибывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие, - сказал Лукашенко. - Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой "операции", в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше".