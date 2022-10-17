Росія не просить. Лукашенко заявив, що не збирається вбивати українців

Голова білоруського режиму Олександр Лукашенко вкотре визнав свою участь у війні в Україні, але заявив, що нібито білоруси "нікого там не вбивали" і вбивати не збираються.

"Ми, як я вже багато разів говорив, беремо участь у військовій операції, маючи на увазі, що ми підтримуємо Росію всіляко. Наша підтримка полягає в тому, щоб наші західні кордони, в цьому випадку з Польщею та Литвою, не були порушені і не було завдано через Білорусь удару в спину російським військам. Спочатку так було", - зазначив він.

За словами Лукашенка, "у переважній більшості", нібито участь Білорусі у війні обмежується тим, що вони надають притулок біженцям із України.

"Сьогодні наша участь полягає в тому, що ми лікуємо росіян та українців, годуємо росіян та українців і найбільше, у переважній більшості, надаємо притулок біженцям з України. Їх за добу до нас прибуває по 400-500 осіб. Ми їх зрівнюємо повністю у правах. Ось наша участь, - сказав Лукашенко. - Але ми нікого там не вбивали і вбивати не збираємося. Нас, по-перше, ніхто не просить брати участь у цій "операції", в цьому випадку Росія. І ми не маємо наміру туди втягуватися". Ми завжди про це говорили і говоримо. Ну, мабуть, нас не хочуть слухати і не хочуть почути. Ну, це ваша справа".