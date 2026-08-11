Улитка двигается быстрее: посол Британии оценил продвижение российских войск
Российские оккупационные войска несут огромные потери на востоке Украины, а реальные темпы их продвижения оказались медленнее скорости улитки.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Британии в Украине Нил Кромптон.
Колоссальные потери РФ на востоке
По словам дипломата, на востоке Украины, в частности в Донецкой области, продолжается изнурительная война, во время которой украинские защитники наносят оккупантам чрезвычайно большие потери.
Согласно данным начальников штабов, с которыми ознакомился посол, динамика потерь российских войск выглядит следующим образом:
- Апрель и май: около 35 000 человек ежемесячно.
- Июль: 42 700 человек убитыми или тяжело ранеными.
"Думаю, в июне это количество было несколько меньше. Когда разворачиваются листья, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибли 15 000 человек", - подчеркнул Кромптон.
Реальные темпы наступления РФ
Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы быстром продвижении армии РФ, реальная ситуация на поле боя противоположна, подчеркнул дипломат в разговоре с РБК-Украина.
"Наш бывший начальник Генерального штаба когда-то сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену", - сказал он.
Британский посол о продвижении российских войск на фронте (Инфографика РБК-Украина)
Влияние украинских ударов по Крыму
Британский дипломат подчеркнул, что настоящее масштабное изменение на фронте заключается в росте эффективности украинских ударов средней и большой дальности.
"Например, удары средней дальности в Крыму. Президент Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым. Люди вынуждены выезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военных поставок", - отметил Кромптон.
По его мнению, Крым имеет значение и для Украины, и для РФ по разным причинам. Но для россиян это "жемчужина в короне" войны.
"Поэтому я считаю, что для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, это все не секрет", - резюмировал дипломат.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько кафиров уничтожила Украина за июль. И это только с применением FPV-дронов.
А в материале РБК-Украина "Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году" мы рассказывали, может ли Москва начать мобилизацию на фоне серьезных потерь.