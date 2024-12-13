РФ готовит новые атаки. До 20 января может быть еще до 4 обстрелов, - эксперт

Россия до 20 января может провести еще от 2 до 4 атак по Украине. Речь идет именно о массированных ударах.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, после сегодняшнего комбинированного обстрела пауза будет в любом случае. Ведь опыт показывает, что при масштабных атаках россиянам нужна минимальная пауза в трое суток и максимальная - неделя, или 2-3-4 недели.

"Я считаю, что враг будет пробовать до 20 января осуществить еще 2-3 массированные атаки. В целом Россия запланировала на этот период с ноября по январь провести 5-7 атак. Уже три атаки похожие они провели. То есть еще от 2 до 4 атак они еще попытаются провести до 20 января",- считает Мусиенко.

Он объясняет, что целью противника является попытка давления до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе.

"РФ пытается давить на Украину, деморализовать наш тыл, показать для Штатов картинку, мол, у России есть все возможности наносить удары. Поэтому враг готовится к следующим атакам, но минимальный рубеж составляет 72 часа. Раньше в принципе - это мало возможно. Я сейчас именно о масштабной атаке, потому что менее масштабные - это уже вероятнее", - подытожил Мусиенко.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что после небольшой паузы в атаках "Шахедами" оккупанты снова запустили дроны-камикадзе по Украине. Атака длилась весь вчерашний вечер и в течение ночи. После чего под утро враг запустил по Украине ракеты.

Впрочем, силам ПВО удалось уничтожить81 из 94 российских ракет и 80 из 193 беспилотников, еще 105 дронов были локально потеряны.

Целью врага снова была энергетическая инфраструктура. Как отметил президент Владимир Зеленский, это была одна из самых масштабных атак на украинскую энергетику.

Известно о попадании по объектам в западных областях. Вспыхнули пожары, ведется ликвидация последствий. Из-за "прилетов" энергетики также были вынуждены ужесточить графики отключений света.