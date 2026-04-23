Россия продолжает использовать Starlink на фронте, несмотря на блокировку, - СМИ

Россия продолжает пользоваться интернетом на фронте благодаря Starlink, несмотря на блокировку терминалов. Они попадают к врагу несколькими путями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку" и публикацию советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Журналисты издания выяснили, что в Telegram-каналах активно распространяются объявления от продавцов терминалов. Украинцы сначала регистрируют устройства на себя, после чего по почте отправляют их другим людям для дальнейшей переправки в Россию через третьи страны.
При этом в некоторых случаях такие терминалы все равно могут блокировать. "Верстка" со ссылкой на российского военного отмечает, что лишь единицы из купленных "белых" терминалов работали.
"Флеш" рассказал, что терминалы попадают к оккупантам и через захваченные украинские дроны. В частности, недавно ВСУ обнаружили Starlink в российском дроне, который россияне сняли с украинского беспилотника.
"К нашим военным прилетел дрон со Starlink. В отличие от других БПЛА, было понятно, что он рабочий. Проверка показала, что этот Starlink ранее был установлен на нашем дроне", - отметил он.
Советник министра подчеркнул, что в таких случаях украинским защитникам следует подавать заявку на деактивацию терминала Starlink, если вернуть его уже невозможно.
Напомним, россияне начали использовать дроны со Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой об ограничении доступа оккупантам.
Позже доступ к Starlink для россиян был заблокирован. После этого подразделения страны-агрессора столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.
Отметим, попытки россиян перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.