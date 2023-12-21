Россия продолжает перебрасывать в Украину силы с Таджикистана, - ISW
Командование Российской Федерации продолжает перебрасывать на войну в Украине военнослужащих из Таджикистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института изучения войны (ISW).
Как утверждают аналитики со ссылкой на российские источники, в Кременском лесу действуют подразделения российского 204-го отряда спецназа "Ахмат" и 201-й военной базы, которые якобы "захватили неопределенные позиции в этом районе".
"Присутствие элементов 201-й военной базы, которая базируется в Душанбе, Таджикистан, указывает на то, что российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана для усиления боевых действий", - пишут аналитики ISW.
Какая ситуация на фронте
По словам аналитиков, Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои на нескольких направлениях. В частности, военные контратаковали в районе Авдеевки и продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
За прошедшие сутки, 20 декабря, как пишет Генеральный штаб ВСУ, было зафиксировано 99 боевых столкновений. Наши военные расширяют плацдарм в Херсонской области, вытесняя врага.
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