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Россия продолжает перебрасывать в Украину силы с Таджикистана, - ISW

Четверг 21 декабря 2023 14:55
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Россия продолжает перебрасывать в Украину силы с Таджикистана, - ISW Фото: Россия продолжает перебрасывать в Украину силы с Таджикистана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Командование Российской Федерации продолжает перебрасывать на войну в Украине военнослужащих из Таджикистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института изучения войны (ISW).

Как утверждают аналитики со ссылкой на российские источники, в Кременском лесу действуют подразделения российского 204-го отряда спецназа "Ахмат" и 201-й военной базы, которые якобы "захватили неопределенные позиции в этом районе".

"Присутствие элементов 201-й военной базы, которая базируется в Душанбе, Таджикистан, указывает на то, что российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана для усиления боевых действий", - пишут аналитики ISW.

Какая ситуация на фронте

По словам аналитиков, Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои на нескольких направлениях. В частности, военные контратаковали в районе Авдеевки и продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

За прошедшие сутки, 20 декабря, как пишет Генеральный штаб ВСУ, было зафиксировано 99 боевых столкновений. Наши военные расширяют плацдарм в Херсонской области, вытесняя врага.

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