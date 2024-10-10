Россия продолжает получать немецкое оборудование для производства боеприпасов, - СМИ

Немецкие компании в 2023 году поставили в Россию более 300 автоматизированных станков. Они используются для производства боеприпасов и деталей транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование телекомпании SWR , которая проанализировала таможенные документы, а также фото и видеозаписи.

"Несмотря на санкции, немецкие промышленные товары продолжают поступать в Россию. По данным исследования SWR, в 2023 году было поставлено более 300 машин, которые можно использовать для производства деталей транспортных средств или боеприпасов - часто через Турцию", - говорится в материале.

Эти машины с компьютерным управлением могут, например, полностью автоматически резать сталь, сгибать листовой металл или сваривать металлические детали. Без таких машин производство деталей транспортных средств, а также боеприпасов практически немыслимо.

По словам экспертов, в России 80% станков с числовым программным управлением сейчас используются в военном производстве.

По данным SWR, немецкую продукцию активно используют компании, снабжающие российскую армию двигателями и деталями для самолетов. Среди них - "Парсек", "Камаз", "НИР" и "Индустриальные решения".

Согласно информации по таможенным документам, немецкое оборудование продолжало поступать в эти компании до конца 2023 года. Не исключено, что Россия получает немецкие станки и в этом году.

Также журналистам удалось идентифицировать более 30 немецких производителей, чьи машины были импортированы в Россию в прошлом году, многие из которых расположены в Баден-Вюртемберг, традиционном месте машиностроения.

Среди производителей фигурируют, в частности Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller и т.д.

Приблизительно в двух третях случаев оборудование из Германии поступает в РФ через посредников в Турции. Некоторые из задействованных турецких посредников имеют прямые связи с Россией, а некоторые и вовсе были основаны российскими предпринимателями.

В свою очередь немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции против Москвы и не знают, как их станки оказались в России.