Россия тайно закупает товары двойного назначения у Индии после ограничений со стороны Китая, - FT

Россия втайне покупала товары двойного назначения в Индии и изучала возможности строительства в этой стране. Об этом свидетельствуют истоки переписки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным FT Россия изучала возможности создания в Индии компонентов гражданского и военного назначения для военных.

В частности, российское министерство промышленности и торговли разработало конфиденциальные планы потратить около 82 млрд рупий (1 млрд долларов – ред.) в защиту критически важной электроники через скрытые от западных правительств каналы. Целью было использовать "значительные резервы" рупий, накопившихся российскими банками от продажи нефти в Индию. Россия рассматривала Индию как альтернативный рынок для поставки критически важных товаров, "ранее поставлявшихся из недружественных стран".

Как пишет издание, к утечке документов причастен российский чиновник Александр Гапонов, являющийся заместителем начальника отдела "радиоэлектроники" министерства.

В частности, в 2022 году он обратился в Консорциум по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственного сотрудничества в промышленности и попросил предоставить планы по покупке важнейших компонентов в Индии. Однако ему ответили, что уже готов "конкретный план", состоящий из пяти этапов.

Россия и Индия должны создать закрытую платежную систему для торговли, которую не смог бы контролировать Запад. В документах отмечено, что в середине 2022 года торговля в нескольких категориях товаров резко возросла.

В Индии Россию заинтересовали товары двойного назначения, которые можно использовать в качестве компонентов техники, дронов и других оборонных средств. Ведь снабжение этих товаров в РФ значительно было ограничено санкциями. Кроме этого, РФ планировала инвестировать в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники для того, чтобы обойти санкции.

Одним из поставщиков РФ на сумму в 4,9 миллиарда долларов указана индийская компания Innovio Ventures. Речь о поставках дронов, а также электронного оборудования.