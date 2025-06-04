Россия продолжает наступление на нескольких направлениях: Генштаб обновил информацию

Российские войска усиливают наступательные действия, но силы обороны Украины успешно сдерживают врага и наносят ему потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

В общем, с начала суток 4 июня и по состоянию на 16:00 произошло 67 боевых столкновений.

Агрессор в дальнейшем не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины и продолжает давить на позиции украинских подразделений. Зато силы обороны Украины принимают меры для срыва действий противника и наносят ему потери в живой силе и технике.

В результате обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Покровка, Турья Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед на Купянском направлении в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. Сейчас продолжаются боестолкновения в девяти локациях.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении за сегодня состоялось три боевых столкновения в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще два до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр, осуществив семь попыток улучшить свое положение. Одно боевое столкновение пока продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 16 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Ореховое.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 вражеских атак. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Покровск и Новопавловка.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения восемь раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка и Новополь, а также нанесли авиационные удары по районам Новополя и Новодаровки. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиация противника нанесла авиаудар по Железнодорожному.

На Ореховском направлении под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар по Ольговке.

На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков. Также противник нанес девять авиационных ударов, сбросив при этом 11 управляемых бомб, совершил 88 артиллерийских обстрелов. Сейчас бои продолжаются в двух локациях.