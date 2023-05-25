Россия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISW

Россияне продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Оккупанты используют энергоблоки как материально-техническое и военное базирование.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сегодня вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов объявили воздушную тревогу. В столице работали силы противовоздушной обороны.

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