В Киевской области работает ПВО
В Киевской области сегодня ночью, 25 мая, работают силы ПВО, сообщается об опасности атаки вражескими дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
"В Киевской области опасность применения враждебных БПЛА. Силы ПВО уже работают. Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных", - заявили в Киевской ОВА.
Вскоре в КГВА отметили, что силы ПВО работают на подступах к Киеву.
Оккупанты атакуют по Украине дронами-камикадзе
Напомним, что вчера поздно вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов объявили воздушную тревогу.
Напомним, что ночью 22 мая в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.
Также ночью с 20 на 21 мая украинские защитники сбили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Это произошло на востоке Украины.
Что известно об иранских дронах-камикадзе "Шахед"
БПЛА типа "Шахед" созданы в Иране. Их главной задачей является нанесение огневых ударов на больших расстояниях, до 2 тысяч километров. Функционал БПЛА "Шахед" обеспечивает поражение цели методом самоуничтожения. Среди отличительных черт работы дронов – громкая работа двигателей внутреннего сгорания и невысокая точность. Оккупанты запускают "Шахеды" с железной дороги, автомобильных полуприцепов, или корабельного транспорта.
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