Росія продовжує мілітаризувати ЗАЕС: карти боїв ISW

Росіяни продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Сьогодні ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів оголосили повітряну тривогу. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
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