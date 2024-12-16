Россия продолжает эвакуировать военную технику из Сирии: ГУР рассказало детали

Как пишет ГУР, 15 декабря колонны войск страны-оккупанта продолжали стягиваться из глубины Сирии к базам в Хмеймиме и Тартусе. Над последними враг все еще надеется сохранить контроль.



Военно-транспортные самолеты России, в свою очередь, продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории РФ, в частности в Махачкалу, Чкаловск и Нижний Новгород.



"К вывозу вооружения, военной техники и личного состава Россия задействовала Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, входящего в структуру Минобороны государства-агрессора", - добавляет ГУР.

Вывод войск РФ из Сирии

После падения режима Башара Асада, Россия начала выводить часть своих войск из Сирии. Это подтвердили спутниковые снимки, которые проанализировали аналитики. Уже 14 декабря украинская разведка заявила о том, что страна-оккупант имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

Подробнее о ситуации в Сирии и падении режима диктатора, - в материале РБК-Украина.