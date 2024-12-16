Россия продолжает эвакуировать военную технику из Сирии: ГУР рассказало детали

Российская Федерация (РФ) продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами вооружение, технику и личный состав с территории Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как пишет ГУР, 15 декабря колонны войск страны-оккупанта продолжали стягиваться из глубины Сирии к базам в Хмеймиме и Тартусе. Над последними враг все еще надеется сохранить контроль.
Военно-транспортные самолеты России, в свою очередь, продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории РФ, в частности в Махачкалу, Чкаловск и Нижний Новгород.
"К вывозу вооружения, военной техники и личного состава Россия задействовала Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, входящего в структуру Минобороны государства-агрессора", - добавляет ГУР.
После падения режима Башара Асада, Россия начала выводить часть своих войск из Сирии. Это подтвердили спутниковые снимки, которые проанализировали аналитики. Уже 14 декабря украинская разведка заявила о том, что страна-оккупант имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.
Подробнее о ситуации в Сирии и падении режима диктатора, - в материале РБК-Украина.
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