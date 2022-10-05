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Россия принуждает Европу к импорту газа по "Северному потоку-2", - Подоляк

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Киев, Среда 05 октября 2022 19:55
Россия принуждает Европу к импорту газа по "Северному потоку-2", - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Предложение России поставлять газ по "Северному потоку-2" на фоне недавних утечек на российских трубопроводах является попыткой дожать Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Москва официально предложила Европе поставку газа через трубопровод "Северный поток-2" - личный проект Путина. "Не хотели по-хорошему соглашаться - будем дожимать", - фактически говорят россияне. Есть ли еще сомнения в том, кто устроил диверсии в Балтийском море?", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Андрей Новак заявил, что Россия может экспортировать газ по "Северному потоку-2".

Также мы писали, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были зафиксированы три утечки. Страны Европы подозревают, что причиной этому мог быть саботаж.

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Российская Федерация Северный поток-2 Офис президента
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