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Росія примушує Європу до імпорту газу "Північним потоком-2", - Подоляк

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 19:55
Росія примушує Європу до імпорту газу "Північним потоком-2", - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Пропозиція Росії постачати газ "Північним потоком-2" на тлі нещодавніх витоків на російських трубопроводах є спробою дотиснути Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Москва офіційно запропонувала Європі постачання газу трубопроводом "Північний потік-2" - особистий проект Путіна. "Не хотіли по-доброму погоджуватися - будемо дотискати", - фактично кажуть росіяни. Чи є ще сумніви в тому, хто влаштував диверсії в Балтійському морі?", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр РФ Андрій Новак заявив, що Росія може експортувати газ "Північним потоком-2".

Також ми писали, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було зафіксовано три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

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Російська Федерація Північний потік-2 Офіс президента
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