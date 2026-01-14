Россия прикрывает "мирным атомом" экспансию в странах Глобального Юга, - ЦПД
Российская пропаганда пиарит планы подписания между Россией и Намибией соглашения о "мирном атоме". На самом же деле Кремль таким образом проводит экспансию в странах Глобального Юга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В ЦПД отметили, что о таком соглашении заговорили после переговоров между "Росатомом", российским правительством и Министерством иностранных дел Намибии.
Такие заявления являются вполне типичными для российской политики в Африке. В Центре объяснили, что россияне используют энергетические атомные технологии и спекуляции вокруг антиколониальной риторики, чтобы распространять свое влияние в африканских странах.
Предлагая таким государствам совместное строительство АЭС, Кремль хочет сделать их зависимыми от российских технологий и получить взамен возможность контроля над ценными ресурсами и политическими процессами.
"Российский "мирный атом" на самом деле является лишь ширмой, которой Москва прикрывает собственную экспансию в странах Глобального Юга", - добавили в ЦПД.
Влияние РФ в Африке
Напомним, только вчера, 13 января, ЦПД писал о том, что россияне впервые публично признали участие ЧВК в создании и обеспечении так называемых "культурных домов" в африканских странах. Об этом открыто заявил Евгений Примаков, руководитель российской организации "Россотрудничество".
По его словам, к открытию "русских домов" в Мали и Центральноафриканской Республике была привлечена известная африканская ЧВК.
Примаков также отметил, что некоторые представители этой ЧВК впоследствии перешли на работу в государственные структуры России.