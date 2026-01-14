ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росія прикриває "мирним атомом" експансію в країнах Глобального Півдня, - ЦПД

Москва, Середа 14 січня 2026 19:33
UA EN RU
Росія прикриває "мирним атомом" експансію в країнах Глобального Півдня, - ЦПД Ілюстративне фото: Росія домовилася про атомну угоду з Намібією (t.me/rosatomru)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда піарить плани підписання між Росією та Намібією угоди про "мирний атом". Насправді ж Кремль таким чином проводить експансію в країнах Глобального Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У ЦПД зазначили, що про таку угоду заговорили після переговорів між "Росатомом", російським урядом і Міністерством закордонних справ Намібії.

Такі заяви є цілком типовими для російської політики в Африці. У Центрі пояснили, що росіяни використовують енергетичні атомні технології та спекуляції довкола антиколоніальної риторики, щоб поширювати свій вплив в африканських країнах.

Пропонуючи таким державам спільне будівництво АЕС, Кремль хоче зробити їх залежними від російських технологій і отримати натомість можливість контролю над цінними ресурсами та політичними процесами.

"Російський "мирний атом" насправді є лише ширмою, якою Москва прикриває власну експансію в країнах Глобального Півдня", - додали в ЦПД.

Вплив РФ в Африці

Нагадаємо, тільки вчора, 13 січня, ЦПД писав про те, що росіяни вперше публічно визнали участь ПВК у створенні та забезпеченні так званих "культурних будинків" в африканських країнах. Про це відкрито заявив Євген Примаков, керівник російської організації "Росспівробітництво".

За його словами, до відкриття "російських будинків" у Малі та Центральноафриканській Республіці було залучено відому африканську ПВК.

Примаков також зазначив, що деякі представники цієї ПВК згодом перейшли на роботу в державні структури Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Африка АЕС
Новини
США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, Тегеран налаштований на відповідь: що відбувається
США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, Тегеран налаштований на відповідь: що відбувається
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП