Разведка заметила "тревожный сигнал" в действиях олигархов РФ

Российский фондовый рынок продолжает падение уже 19-ю неделю подряд, а богатые граждане РФ переводят капитал в криптовалюту и зарубежные активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

По данным СЗРУ, крупные российские инвесторы изменяют структуру своих портфелей, предпочитая криптовалюту, недвижимость за рубежом и частные инвестиционные фонды.

Эта тенденция совпадает с длительным падением фондового рынка РФ, которое длится уже 19-ю неделю подряд.

В разведке считают, что желание избавиться от российских ценных бумаг и вывести активы из страны свидетельствует о потере доверия к перспективам российской экономики.

Как падает фондовый рынок России

По состоянию на середину июля акции крупнейших компаний РФ значительно потеряли в стоимости. В частности, бумаги "Газпрома" и ВТБ подешевели более чем на 21%, "Норникеля" – на 24%, "Аэрофлота" – на 27%, а МТС – на 28%.

Особенно резкое падение зафиксировали у крупнейшего золотодобывающего предприятия России "Полюс". Только через две недели его рыночная стоимость сократилась на 53%.

По оценкам аналитиков, с начала апреля российский фондовый рынок потерял около 30% капитализации и откатился к показателям 2016 года. В СЗРУ отмечают, что столь длительное падение не фиксировали за все время ведения статистики, начиная с 1997 года.

Какие еще признаки кризиса видят в СЗРУ

В разведке также привели пример долгосрочных инвестиций. Если бы в 2006 году инвестор вложил тысячу долларов в акции Apple, то сегодня прибыль превысила бы 130 тысяч долларов. Вместо этого аналогичное вложение в акции "Газпрома" за это время принесло бы ущерб более 600 долларов.

Еще одним свидетельством проблем, по данным СЗРУ, стала ситуация с государственными заимствованиями. Российский Минфин трижды за последний месяц отменял размещение облигаций федерального займа из-за невыгодных для государства заявок инвесторов, в результате чего привлечь новые средства не удалось.